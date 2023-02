Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Mega-slide sur un garde-fou || Lancer de couteau très précis 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35129 Karma: 13683 Un homme effectue une glissade monumentale sur une rambarde en fer.... simplement grâce à ses chaussures!

Bel équilibre!





-------------------------------------------------



Un homme lance un petit cerceau en l'air et lance ensuite un couteau à travers.... 4 fois d'affilé!



Contribution le : Aujourd'hui 12:38:38