Sac à dos qui compense les mouvements

Un centre de gravité éloigné du tronc.

Un manque de cohérance dans la répartition des masses.

Une faiblesse supplémentaire sur le sac.

Un prix certainement très avantageux



@Krogoth a écrit:

@Staffie T'es tu souvent déplacé avec un sac? Les inconvénients que tu cites sont largement compensés par les avantages du sac.



Un tout petit peu.

En dehors du trajet pour aller à l'école avec mon cartable Tans, 14 ans de scoutisme, 8 ans dans l'armée et je prépare le GR20 en autonomie.

Cela ne fait pas de moi un randoneur de l'extrême, mais j'ai une "petite" expérience.



Ce sac, les premières vidéos datent de 2018. Curieusement, depuis le temps t'as pas un seul grand randonneur ou trackeur qui y a apporté le moindre crédit.



