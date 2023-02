Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Kerbal Space Program 2 - Trailer 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1665 Karma: 4762

Pour rappel, KSP2 a été annoncé en 2019 pour 2020, mais il a été repoussé de multiples fois.

Le premier trailer était passé





Kerbal Space Program 2 Early Access Gameplay Trailer KSP2 sort bientôt !Pour rappel, KSP2 a été annoncé en 2019 pour 2020, mais il a été repoussé de multiples fois.Le premier trailer était passé en article en 2019.Kerbal Space Program 2 Early Access Gameplay Trailer

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:29