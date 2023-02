Que faire d'un iPhone 6 ?

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13776 Karma: 713



Par contre, je vois qu'il a son système qui n'est plus mis à jour, et qui m'empêche donc d'installer quelques applis.



Ma question est : Est ce que je peux encore faire quelque chose de ce téléphone ? Est ce qu'il existe un store alternatif, une façon de contourner l'interdiction ou même des roms de versions plus récentes à installer dessus ? Ouais là c'est le possesseur d'Android qui parle:p



Merci !



Contribution le : Hier 23:05:24