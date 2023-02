Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Grammar nazis (parodie d’Inglourious Basterds) 1 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14793 Karma: 11645 Un grammar nazi procède à l’interrogatoire d’un Français suspecté de cacher une Juive.







Il s’agit de la parodie de cette scène culte du film Inglourious Basterds :





Contribution le : Aujourd'hui 14:14:10