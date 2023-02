Options du sujet Imprimer le sujet

deepo chanson de belle delphine

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1322 Karma: 703 Belle delphine sort un nouveau clip. (je savais pas qu'elle en avait déjà sortie un.)



Je met ici la version paroles uniquement ca donne le ton. Si vous voulez voir le clip vous êtes assez grands pour le trouver.

C'est un style. Pas vraiment le mien.





A noté que son clip n'est pas censuré, ni interdit au moins de 18ans et que apparemment cela ne pose aucun problème que son lien onlyfan soit dans la description.

Youtube, deux poids deux mesures.

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:57