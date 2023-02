J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5480 Karma: 1577

Bonjour,



Je me permets de créer un topic pour faire connaître un artiste que j'ai découvert hier soir.



LAAKE est un pianiste autodidacte français et ne semble pas très connu (seulement 4k abonnés sur Youtube, assez peu de vues notamment sur les dernières vidéos), et pourtant... son travail est de qualité.



C'est l'algorithme de Youtube qui m'a dirigé (je ne sais pourquoi, mais probablement parce que je ponce Philip Glass ces derniers mois) vers l'une de ses musiques, et je suis tombé sous le charme immédiatement, au point d'en faire part sur ce forum.



Je ne saurais comment définir le style, je dirais que c'est de la musique électro-classique-minimaliste. Si jamais ça peut en toucher d'autres que moi, voici quelques morceaux :





1989





PANIC





FAATHER

