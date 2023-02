Recherche par caracteres dans les noms de fichier

Options du sujet Imprimer le sujet

Je n'arrive pas à trouver une info probablement basique sur le net



J'ai un disque dur rempli de fichiers mais mal nommé.



Par exemple, ils se nomment tous zzZentak, au lieu de Zentak. Je voudrais tous les mettre dans un sous fichier zentak, mais lorsque j'utilise ma barre de recherche avec les mots zentak, %zentak% ou ?zentak? je ne trouve que le sous fichier, mais aucun des fichiers.



Quelqu'un pourrait il me donner la bonne instruction de recherche ?



Merci par avance

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3913 Karma: 2580 @Kratos2077 essaye avec *Zentak*



quand tu écris sous fichier tu veux dire sous dossier ?

Tu es au top. Un énorme merci ^^

et oui, c'etait bien sous dossier (je pars de loin ) Je ne peux mettre que +1 etoile mais tu en meriterais bien 10Tu es au top. Un énorme merci ^^et oui, c'etait bien sous dossier (je pars de loin

