Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Annoncer une nouvelle à ses amis 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35143 Karma: 13708



Un couple annonce à leur amis qu'ils vont avoir un enfant... au moment de prendre une photo de groupe!

Contribution le : Aujourd'hui 12:06:36

Sebmagic Re: Annoncer une nouvelle à ses amis 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5507 Karma: 1618



Sinon, excellente idée, la réaction de certaines est collector "we're pregnant"Sinon, excellente idée, la réaction de certaines est collector

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:05

CrazyCow Re: Annoncer une nouvelle à ses amis 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17696 Karma: 26216 On dirait qu’on leur annonce le fait qu’ils ont gagné au loto

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:02

haricot Re: Annoncer une nouvelle à ses amis 0 #4

Je suis accro Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 514 Karma: 415 je ne comprends pas cet enthousiasme.

ils ont juste fait crac-crac sans se protéger

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:02