Erreur404 2 vidéo, 2 lieux en Suisse et leurs occupants [mini âme sensible] 1 #1

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1358 Karma: 665 Il y a eu ces 2 vidéos qui m'ont touché, c'est sans "filtre" l'on y voit une forme de misère. ( sdf, drogue, alcool ) J'avais envie de vous les partager.



La première c'est la place de la Riponne à Lausanne.

Vers 7:30 il y a une seringue d'où mon âme sensible. ( c'est indiqué dans la vidéo )





La place de la Riponne. Lausanne, canton de Vaud, Suisse.



Et la gare de Sion



Les gens de la gare. Sion, Valais, Suisse.

