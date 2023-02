Options du sujet Imprimer le sujet

NeZeiQei Chèvre de montagne et la physique 4 #1

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 687 Karma: 1656 #chèvre #mur #briques #défier #gravité



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 22:14:12

Loom- Re: Chèvre de montagne et la physique 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9039 Karma: 3880 Elles arrivent à sortir des failles de la simulation.



Même dans certifiant jeux ce n'est pas possible.





Il y a eu aussi une vidéo en Algérie ou Maroc je sais plus, ou elles étaient 5 ou 6 perchées dans un arbre.

Contribution le : Aujourd'hui 22:28:35

CrazyCow Re: Chèvre de montagne et la physique 1 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17701 Karma: 26225

@Loom- a écrit:

Elles arrivent à sortir des failles de la simulation.







GOAT SIMULATOR 3 : Trailer de Lancement qui rend chèvre Citation :GOAT SIMULATOR 3 : Trailer de Lancement qui rend chèvre

Contribution le : Aujourd'hui 22:31:14