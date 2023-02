Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre A quelle vitesse on découpe totalement une voiture 3 #1

Edit : oui précisons que ce n'est pas la réalité

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:24

Gog077 Re: A quelle vitesse on découpe totalement une voiture 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1565 Karma: 882 Peut-être un extrai du jeu BeamNG.drive qui utilise la physique des "Soft Body" pour créer des déformations réalistes d'objets 3D (en l’occurrence de voitures).

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:31

Consternation Re: A quelle vitesse on découpe totalement une voiture 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 28/10/2022 10:57 Post(s): 73 Du coup on n'a pas la réponse puisque la voiture n'est toujours pas totalement découpée à la fin.

Remboursé !

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:06