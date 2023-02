L'étrange anatomie du cerf muntjac

Je suis accro Inscrit: 27/01/2016 15:45 Post(s): 524 Karma: 4931

Muntiacus reevesi) est un petit cervidé originaire d'Asie, mais introduit aussi en Europe.

Les mâles muntjacs possèdent quatre glandes sécrétant du musc : deux sont situées sous les yeux (larmiers) et deux sous le pli de peau au niveau du front.



Il est aussi pourvu de longues canines supérieures d'environ 5 cm.



Vidéo originale (avec la musique qui va bien) :







(Petite question à ce propos : pourquoi parfois un lien vers Insta est généré plutôt qu'une vidéo intégrée ?)







Sinon la même vidéo (avec incrustation et audio à la noix) :





