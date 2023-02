Options du sujet Imprimer le sujet

Erreur404 Le son d'un pendule de Newton + du skate à doigt barcode 1 #1

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1362 Karma: 668 Vous avez déjà vu ce genre de vidéo, mais l'avez-vous vu avec du son ?



Je ne suis pas sûr que le nom pendule de newton soit correct .





The Sound of Pendulum Waves





-------------------



HANDY BARCODE-BOARDING



Leur chaîne est cool

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:34