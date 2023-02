Une compilation de doigts d'honneur avec une happy end

Je viens d'arriver Inscrit: 02/06/2011 07:57 Post(s): 28





J'aurai aimé avoir une critique, négative comme positive, sur ce montage vidéo?

Le début je suis d'accord j'ai mis aucun traitement d'image, ça tremble un peu mais j'ai surtout pris mon pied avec le rythme de la musique et les vidéos.



/!\ Tout les films présents ne sont pas des pépites. /!\



Bon visionnage et bonne journée





Contribution le : Aujourd'hui 16:09:13