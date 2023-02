À l'état sauvage (Mike Horn et Michaël Youn)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47097 Karma: 25375

Un épisode de l'émission "À l'état sauvage", épisode qui est de loin mon préféré de la série. Je ne sais plus pourquoi, je l'ai de nouveau regardé aujourd'hui. Michaël Youn est bluffant et impressionnant mentalement, et l'alchimie qui se développe progressivement entre Michaël Youn et Mike Horn me touche énormément à chaque fois, entre rires et larmes. Quelle belle aventure.



Peut-être que que ça peut vous intéresser.





Michaël Youn déterminé à suivre Mike Horn dans le désert en Namibie - A l'état sauvage EP1

Contribution le : Hier 23:35:30