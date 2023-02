Recherche logiciel pour gérer la projection de films

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7313 Karma: 6048

oui, vlc permet de gérer une playlist et de diffuser sur le réseau, si tu n'affiches pas sur le même appareil que celui qui héberge les vidéos et la playlist.



Personnellement, je duplique l'écran de mon ma sur l'apple tv, pour diffuser une vidéo plein écran avec vlc. ça marche bien et ça me permet de faire durer mon vieux mac et mon apple tv version 1.

