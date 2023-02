Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Son public l'aide à finir de chanter malgré son handicap (Gilles de la Tourette) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35151 Karma: 13717 Le chanteur Lewis Capaldi est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette.

Il a eu une crise (~0:19) ce qui l'a interrompu. Mais il a pu compter sur l’aide de son public pour terminer la chanson.



Contribution le : Aujourd'hui 12:40:09

Sebmagic Re: Son public l'aide à finir de chanter malgré son handicap (Gilles de la Tourette) 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5519 Karma: 1643 Sympa.



Ça m'a immédiatement rappelé ce sketch de Jeremy Ferrari dans On n'demande qu'à en rire. Si tant est qu'on puisse encore partager ce genre d'humour.





Collectif - Un télé-crochet pour les chanteurs à toc - ONDAR

Contribution le : Aujourd'hui 12:49:12