Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand tu arrose le bitume de pétrole [FAIL] 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7516 Karma: 19627 Quand tu arrose le bitume de huile/pétrole [FAIL]

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:15

Mancuso Re: Quand tu arrose le bitume de pétrole [FAIL] 1 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 57 Bien fait pour sa gueule.

L'idée c'est quoi ? Que chaque moto ou scooter qui passe par là se foute par terre jusqu'à ce que quelqu'un finisse par se tuer ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:25