DrDude

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3527 Karma: 1871 Bonjour,



Je recherche une vidéo / pub / sketch où un homme rêve d'une transformation de rugby, reproduit en dormant la préparation de geste de Jonny Wilkinson et tire en donnant un coup de pied à sa femme à côté. Ca devait être anglophone bien sûr.



Merci d'avance.

Contribution le : Hier 22:15:59