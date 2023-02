Un plongeon majestueux

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11783 Karma: 5143 Le plat aussi il est pas mal !

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14818 Karma: 11676 @alfosynchro L’avantage de ce type de morphologie, c’est que quelque soit l’angle avec lequel tu attaques la surface de l’eau, tu ne peux pas faire de plat à proprement parler.

Je m'installe Inscrit: 22/11/2012 22:01 Post(s): 153 Karma: 66 Bonjour. Alors j'ai une question plutôt sérieuse aux lecteurs du forum. Désolé si je fais un peu mon autiste rabat-joie.



Comme lorsque je regarde des séries de fail à la télévision, je n'arrive pas à sourire si je me doute que la personne a eu mal. C'est le cas ici, 3 fois: elle commence par trébucher (un orteil coincé contre un repli rocheux?), tombe à genoux sur la roche, avant de faire son plat. Instinctivement, j'ai mal pour elle.



Pour ceux que cette vidéo fait rire, sauriez-vous décrire pourquoi ? Est-ce que le fait que cette fille soit en surpoids est une des raisons ?



Voilà, je n'attaque absolument pas le fait de poster cette vidéo. Je m'interroge juste sur la réaction qu'elle est censée provoquer. Merci de m'avoir lu.

