Glissement de Terrain en Chine

Le bilan humain le 23 Février était de 5 mort, 6 blessés et 48 disparus.







Le 22 Février dernier, un impressionnant glissement de terrain a eu lieu dans un site minier en Chine.
Le bilan humain le 23 Février était de 5 mort, 6 blessés et 48 disparus.
Glissement de terrain dans une mine en Chine.. Les petites fourmis sont des énormes camions de minerais....

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11786 Karma: 5144 On n'est vraiment pas grand chose !

