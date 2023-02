Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Profiter de l’infraction d’un autre automobiliste pour crasher sa voiture 1 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14834 Karma: 11682 À une intersection, un automobiliste arrêté au feu va démarrer en trombe dès le feu vert pour percuter droit devant lui, visiblement intentionnellement, un véhicule qui s’est engagé alors que son feu était passé au rouge.





