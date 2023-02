Animation cartoon créé avec l'aide d'une IA (Corridor Crew)

Je m'installe Inscrit: 16/11/2016 02:09 Post(s): 435 Karma: 928

Les membres du studio "Corridor Crew" ont créés une animation cartoon grâce à un mix de séquences de videos réelle et avec l'aide d'une IA





ANIME ROCK, PAPER, SCISSORS



Le making of :



Did We Just Change Animation Forever?

Contribution le : Aujourd'hui 20:26:52