Wiliwilliam Armand Duplantis 🇸🇪 bat son propre record du monde du saut à la perche (6m22🛫) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35156 Karma: 13720

Armand Duplantis bat le record du monde avec une barre à 6,22m au All star perche

Contribution le : Aujourd'hui 08:28:26