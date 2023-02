Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Une application pour compter les baguettes dans un resto chinois 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7541 Karma: 19684

Vous navigateur est trop vieux



Apparemment c'est cette Une application pour compter les baguettes dans un resto chinois :Apparemment c'est cette application qui est utilisée.

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:59

Le_Relou Re: Une application pour compter les baguettes dans un resto chinois 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3974 Karma: 2678 LeMiniMilgram : tu aurais pu donner le lien pour ceux qui préfère partager leurs données avec Google plutôt que Apple

Pour : tu aurais pu donner le lien pour ceux qui préfère partager leurs données avec Google plutôt que ApplePour ANdroid

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:06

Mancuso Re: Une application pour compter les baguettes dans un resto chinois 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 58 Karma: 52 Ca doit être pour une grosse faim, moi je ne sais m'en servir que par 2.

Mais j'ai appris tard aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:11