-MaDJiK- Amazon tente une livraison en point retrait avec destinataires aléatoires + chouiiing 1 #1

En vrai, des pilleurs dévalisent une camionnette en panne, l'un en profite pour voler un sac à main (à 0:32 en bas)... en Californie.



Contribution le : Aujourd'hui 14:21:40

Sven9228 Re: Amazon tente une livraison en point retrait avec destinataires aléatoires + chouiiing 0 #2

Je m'installe Inscrit: 28/04/2017 10:23 Post(s): 128 Karma: 66 C'est étonnant...

Autant le vol des colis, je trouve ça abusé, mais ça ne me dérange pas.

En revanche, dès lors qu'il y a une atteinte à une personne (la femme qui se fait voler son sac), ça me fout les nerfs...



Dans les deux cas, c'est de la sauvagerie.

Contribution le : Aujourd'hui 14:31:18

zoondoz Re: Amazon tente une livraison en point retrait avec destinataires aléatoires + chouiiing 1 #3

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1022 Karma: 409 Vu les 5 impacts sur le pare-brise, quelqu'un a aidé son camion a tomber en panne. Je suis Français, je me dis qu'il s'est fait caillasser mais comme c'est aux States, on peut envisager des tirs ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:52

FMJ65 Re: Amazon tente une livraison en point retrait avec destinataires aléatoires + chouiiing 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15236 Karma: 4868 Sven9228

Si ça te dérange pas, tu pourrais nous indiquer ton adresse stp ? ' Si ça te dérange pas, tu pourrais nous indiquer ton adresse stp ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:18

Sven9228 Re: Amazon tente une livraison en point retrait avec destinataires aléatoires + chouiiing 0 #7

Je m'installe Inscrit: 28/04/2017 10:23 Post(s): 128 Karma: 66 @FMJ65



Cadeau ! Je prépare un café en attendant xD

254 Rte de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois



Sinon, mon empathie est pour les personnes directement atteintes... là quelque part hormis le conducteur qui a du subir une forme d'agression, c'est l'entreprise qui va subir les pertes financières. Même si c'est moche, ça n'atteint personne directement.

Alors que la femme qui se fait voler son sac... xD

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:32

defds Re: Amazon tente une livraison en point retrait avec destinataires aléatoires + chouiiing 0 #9

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2117 Karma: 1510 CrazyCow sans compter que la plupart sont en voiture avec leurs plaques d'immatriculation. Mais il est fort probable que cette bande de joyeux drilles aient défoncé le systeme.

C'est d'ailleurs assez hallucinant car ca ressemble un peu à du vol opportuniste.

En tout cas cette video me rends triste pour le livreur et pour la dame qui tente de raisonner les pilleurs sans compter que la plupart sont en voiture avec leurs plaques d'immatriculation. Mais il est fort probable que cette bande de joyeux drilles aient défoncé le systeme.C'est d'ailleurs assez hallucinant car ca ressemble un peu à du vol opportuniste.En tout cas cette video me rends triste pour le livreur et pour la dame qui tente de raisonner les pilleurs

Contribution le : Aujourd'hui 15:21:09