Un magnifique dessin fait à la craie sur un tableau noir

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35163 Karma: 13730



"Les étoiles scintillent, la lune brille et les aurores boréales dansent dans le ciel nocturne. L'herbe traverse furtivement la neige. La glace fond."

Réalisé par Nathaniel Santa Cruz.









L'artiste explique que, malgré le pincement au cœur qu'il a eu en effaçant le tableau de Janvier (que l'on voit au tout début de la vidéo), il considère le tableau de Février comme son plus beau.







La version de janvier: Tableau de la chandeleur, illustrant la fin de l'hiver et l'annonce très proche du printemps."Les étoiles scintillent, la lune brille et les aurores boréales dansent dans le ciel nocturne. L'herbe traverse furtivement la neige. La glace fond."Réalisé par Nathaniel Santa Cruz.L'artiste explique que, malgré le pincement au cœur qu'il a eu en effaçant le tableau de Janvier (que l'on voit au tout début de la vidéo), il considère le tableau de Février comme son plus beau.La version de janvier: https://www.instagram.com/p/CnFRt46POEw/

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:57