C'était pourtant marqué !

gazeleau

(pour anglophone only)



C'était écrit. Il a été prévenu dès le début !





mot-clés: aquaplanning sur voie réservée au co-voiturage ([car]pool only)

Aujourd'hui 13:26:06

CrazyCow

Il doit avoir des pneus bien lisses pour déraper comme ça en ligne droite à mon avis.

Aujourd'hui 13:30:28