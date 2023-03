Un camion oppressant

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74611 Karma: 36547 Un camion envoie une voiture dans le décors en essayant de la doubler. Ca se passerait en Pologne





Contribution le : Aujourd'hui 15:39:43

Vu les "kurwa mać" et autres "ja pierdolę", c'est définitivement en Pologne...

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:03