Mon fils est passionné de Minecraft (je penser que c'est un peu de ma faute j'avoue) et il y joue sur sa switch. Je lui ai parlé de ChatGPT et de là est partie la question "il sait créer des commandes ?". Donc on lui a demandé et voilà qu'elle a été la réponse :



MOI : Génère une commande pour un bloc de commande dans Minecraft afin de devenir géant



CHATGPT : Pour devenir géant dans Minecraft, vous pouvez utiliser la commande /effect pour ajouter l'effet "géant" à votre personnage. Voici la commande à utiliser :



/effect give @s minecraft:levitation 1000000 50 true

Cette commande ajoutera l'effet "géant" à votre personnage pendant une durée très longue (1000000 ticks, soit environ 13 heures), avec une amplification de 50. Vous allez commencer à flotter dans les airs, mais votre personnage sera également beaucoup plus grand que d'habitude.



Veuillez noter que cette commande ne fonctionnera pas si vous êtes sur un serveur Minecraft qui a désactivé les commandes de triche ou si vous n'avez pas la permission d'utiliser les commandes sur le serveur.



Mais comme vous vous en doutez, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit que c'était sur switch le problème alors j'ai lancé Minecraft sur mon PC après quasi 2 ans d'abandon et là je me rend compte que le design a complètement changé et qu'il est identique à la switch (normal, j'ai lancé la version windows et pas la version JAVA). C'était l'heure de se coucher pour le gosse donc j'ai pas pu énormément trainer mais j'ai réessayé la commande sur le PC et comme sur la switch ça me dit "erreur de syntaxe...etc"



Du coup, j'ai essayé en commande bloc puis en l'alimentant avec de la redstone, pas de résultat. Pour avoir le commande bloc, j'ai rentré la commande /give @s minecraft:command_block qui, elle, a fonctionné





Enfin, j'ai essayé des commandes plus simple comme /give @s minecraft:diamond_boots 10 et là pas de problème.



Je suis un peu perdu, quelqu'un a-t-il une idée du problème ? On s'était mis en créatif évidemment. Et autre info, j'ai pas eu le temps de tester la version JAVA, le problème viendrait de là à votre avis ?

