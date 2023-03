Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Réaction expressive et inattendue durant un procès 4 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14869 Karma: 11735



Durant un procès au Vietnam, l’accusée se défend avec un argumentaire qui fait visiblement mouche sur au moins une personne, qui sort de nulle part. La réaction des juges et de la greffière m’a beaucoup fait rire…

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:52