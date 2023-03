Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une femme teste un filtre TikTok 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74614 Karma: 36555 Cela a bien changer les filtres depuis l'époque du filtre chien sur Snapchat





Contribution le : Aujourd'hui 15:29:44

CrazyCow Re: Une femme teste un filtre TikTok 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17728 Karma: 26293



Et quand on rencontrera les personnes en physique il suffira que tout le monde porte des lunettes de réalité augmentée qui mettent un filtre sur les gens. Dans un sens, ne plus avoir besoin de se maquiller, c'est écologique, économique, un gain de temps, meilleur pour la peau…Et quand on rencontrera les personnes en physique il suffira que tout le monde porte des lunettes de réalité augmentée qui mettent un filtre sur les gens.

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:27

Hebus25 Re: Une femme teste un filtre TikTok 0 #3

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1451 Karma: 1928 @CrazyCow À installer sur tous les miroirs. Comme ça ils ne se rendront même plus compte qu'ils ne ressemblent pas à leur filtre. Même plus besoin de chirurgie.

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:50

FffJjj Re: Une femme teste un filtre TikTok 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1098 Karma: 786 Hebus25 Il faudrait les gants haptiques aussi Il faudrait les gants haptiques aussi

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:38