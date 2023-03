Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Un pompier sauve un bébé de 2 mois par téléphone 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 5123 Karma: 5657



Sapeurs-pompiers de l'Oise - #AppelAuSecours "Allo les pompiers, mon bébé ne respire plus". L'opérateur 18-112, premier maillon de la chaîne de secours. @Prefet60 @CD_oise @PompiersFR @SecCivileFrance Sapeurs-pompiers de l'Oise - #AppelAuSecours"Allo les pompiers, mon bébé ne respire plus". L'opérateur 18-112, premier maillon de la chaîne de secours. @Prefet60 @CD_oise @PompiersFR @SecCivileFrance

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:54