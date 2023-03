Une mère laisse son fils arracher et voler les lampes solaires d’un voisin

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14883 Karma: 11744

Dans la rue, une mère qui promène ses trois enfants laisse le plus grand arracher les lampes solaires plantées dans le jardin d’un voisin. Il en charge ensuite une partie dans le coffre de sa petite voiture électrique. Sous les yeux de sa mère qui attend patiemment qu’il ait terminé avant de poursuivre sa promenade.







Témoignage du propriétaire des lampes :



“So a peaceful, restful Sunday afternoon. I hear an alert on my garage camera. No big deal, it is daylight. 10 minutes later, I look at my window, and several of my solar lights are missing, and several are knocked over. There were some teenage boys going to play basketball earlier, maybe they got bored, I thought. I looked at my other camera, and see this. Youngster, maybe four or five, ran into one of my lights with his powered car. Backed up, ran over it again. Backed up, but got out, picked up the light, and proceeded to claim it as a kill, I guess. Then he took three more. Where is the parent of such a young child? Oh, well, pushing a stroller right behind him with two smaller children. She was on a pretty important call, so disciplining the theft that was occurring would have interrupted her, I guess. It had only just happened, so I got in the car and drove around the neighborhood, looking for them. I caught up to them on the other side of the subdivision. I got out, and told her I wanted my lights back that the child had stolen, to which I was told, he’s only a kid. A kid that stole out of my yard, and vandalized my yard, while you stood there and watched. Interesting thing is that while looking for a missing light, he pulled out an Xfinity security yard sign, a different type of solar light, a pair of pliers, and had some other stuff in his ride-on. Good job, mom.”



Traduction :



« Un dimanche après-midi paisible. J’entends sonner l’alarme de la caméra de mon garage. Probablement pas grand chose, en pleine journée. 10 minutes plus tard je regarde par la fenêtre et je m’aperçois qu’il me manque des lampes solaires, et que d’autres sont renversées. Quelques ados sont partis jouer au basket un peu plus tôt, je me suis dit qu’ils ont peut-être fait ça pour tromper l’ennui. J’ai regardé l’autre caméra, et voici ce que j’ai découvert. Un gamin, de peut-être quatre ou cinq ans, est rentré dans une de mes lampes avec sa petite voiture électrique. Il a reculé, puis est rentré à nouveau dedans. Il a reculé à nouveau, puis est descendu ramasser la lampe en se disant fièrement qu’il l’avait tuée, je suppose. Puis il en a pris trois de plus. Où sont les parents d’un si jeune enfant ? Oh et bien il y a sa mère juste derrière, devant une poussette qui contient deux autres plus jeunes enfants. Elle avait l’air d’être occupée par un appel important, donc faire la discipline au voleur qui opérait l’aurait interrompue, je suppose. Ça venait tout juste de se produire, donc je suis monté dans ma voiture et ai fait des tours dans le quartier à leur recherche. Je les ai retrouvés à l’autre bout du quartier. Je suis descendu et ai dit à la mère que je voulais récupérer les lampes que son fils a volé, ce à quoi elle m’a répondu que ce n’était qu’un enfant. Un enfant qui a volé dans mon jardin et vandalisé mon jardin pendant que toi tu restais là à regarder. Chose intéressante, pendant qu’on cherchait une lampe qui manquait encore, il a sorti de sa petite voiture un panneau de jardin Xfinity security, un autre modèle de lampe solaire, une pince, et d’autres choses encore. Joli travail, maman. »

