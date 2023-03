Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7559 Karma: 19723

Tout savoir sur les punaises de lit grâce à Mark Rober :



Bed Bugs- What You've Been Told is Totally False



(je ne suis pas responsable si vous avez un besoin urgent de vous gratter après le visionnage de cette vidéo)

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:05