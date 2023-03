Course pousuite qui se termine dans un bâtiment qui s'effondre

Je suis accro Inscrit: 30/04/2009 13:26 Post(s): 1702 Karma: 1853

Le bureau du procureur général du Maryland a publié des images d'une course poursuite le 2 mars.

Ces images montrent le conducteur d'un véhicule volé poursuivi par la police entrant en collision avec une autre voiture qui s'écrase dans un bâtiment, qui s'est ensuite effondré et a tué un piéton.

Le conducteur de la voiture volée a été placé en garde à vue.





Contribution le : Aujourd'hui 21:15:50