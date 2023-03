Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Rouler sur 3 roues avec une Citroën DS

Kapybara Rouler sur 3 roues avec une Citroën DS :

vivaberthaga Re: Rouler sur 3 roues avec une Citroën DS

Ca faisait partie de la com' de citroen pour vanter les atouts de la suspension hydro pneumatique... Mais sans la musique qui fait saigner des oreilles...

Une Citroën DS sur 3 roues dans la série TV américaine "CHiPs"





Une Citroën DS sur 3 roues dans la série TV américaine "CHiPs"

LeMiniMilgram Re: Rouler sur 3 roues avec une Citroën DS

@vivaberthaga ok mais tu as pas le droit de poster une vidéo de CHiP's sans inclure la musique du générique :

CHiPs' - Theme Song (Intro)



CHiPs' - Theme Song (Intro)

