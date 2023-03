Options du sujet Imprimer le sujet

Une fille s'envole dans les rues d'Avignon

Compagnie : L'immédiat

Nom du spectacle : La lévitation réelle

Écriture, chorégraphie : Camille BOITEL

Assistante à la mise en scène, regard extérieur : Sève BERNARD

Interprètes : Hemda BEN ZVI, Voleak UNG, Vincent BRIERE et Johnson SAINT-FÉLIX

CrazyCow Re: Une fille s'envole dans les rues d'Avignon

@haricot a écrit:

@Maitre_Cube La troupe des farfadets de limoges...



Chorégraphie : Gérard Saint Brice

