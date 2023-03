Options du sujet Imprimer le sujet

et ce présentateur apprend à ses dépens

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 795 Karma: 465 Ah bah oui c'est chaud, même si c'est que en idle, ca reste a 5000rpm x)

Je suis accro Inscrit: 23/03/2011 08:49 Post(s): 714 Karma: 401 Moui c'est pas une vraie voiture donc j'ai comme un doute sur l'authenticité de la réaction

@Skwatek a écrit:

Déstabilisant de lire « Formule un ».

je viens de renommer en "Une formule 1, c'est chaud" Citation :je viens de renommer en "Une formule 1, c'est chaud"

