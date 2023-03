Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Des éléphants ont appris à arrêter les camions de canne à sucre pour manger 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7585 Karma: 19789 En Thaïlande et au Cambodge, les éléphants ont appris à arrêter les camions de canne à sucre pour prendre une taxe au passage :

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:06