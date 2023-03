Australie : un camion hors de contrôle

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4048 Karma: 2721



Australie : un camion fou finit sa course dans un abribus



Mardi 28 février, un camion hors de contrôle a foncé sur un abribus et détruit plusieurs arbres, sur une importante artère de la ville d’Adelaide, en Australie. Le conducteur s’est évanoui au volant de son camion.

La scène a été filmée par la caméra de bord d’une voiture. Son conducteur est venu en aide au chauffeur du camion. « Le camion faisait un bruit d’enfer quand je suis arrivé et je me suis demandé s’il allait exploser. Le conducteur avait du sang sur le visage, mais il avait l’air d’aller bien, à part ça », a expliqué Paul Brackley, témoin de l’incident. Par chance, aucun piéton ou automobiliste n’a été blessé. Le chauffeur du camion, lui, a été transporté à l’hôpital.

Contribution le : Aujourd'hui 06:15:47