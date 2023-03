Options du sujet Imprimer le sujet

Aliénor d'Aubigné - Pour changer des actualités anxiogène. Une naissance exceptionnelle et émouvante, le bébé est sorti, par césarienne, encore enfermé dans sa poche de liquide amniotique. Un cas extrêmement rare. Hôpital Parmenio Piñero de Buenos Aires Je souhaite le meilleur à cet enfant

Je viens d'arriver Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 59 Karma: 53 C'est magnifique.

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1209 Karma: 4961 Mon Dieu que c'est beau !

