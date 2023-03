Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek 9 mars : Journée du Phasme 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47170 Karma: 25401 Au risque que cette initiative tombe dans l'oubli, moi, Skwatek, déclare que le 9 mars est la Journée du Phasme. Toutes photos, vidéos et diverses anecdotes en lien avec notre insecte préféré seront les bienvenues le jour venu. Vive le 9 mars, vives les phasmes !

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:14