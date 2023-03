Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou 100 Millions d'années d'évolution des continents sur la Terre 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 4070 Karma: 2728

Landscape animation 100MY erosion deposition. Tristan Salles, The University of Sydney



source : Landscape animation 100MY erosion deposition. Tristan Salles, The University of Sydneysource : https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2023/03/03/most-detailed-geological-model-reveals-earths-past-100-million-years-science.html

Contribution le : Aujourd'hui 09:34:47

gazeleau Re: 100 Millions d'années d'évolution des continents sur la Terre 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7335 Karma: 6082 Ne me dites pas que même les continents migrent ? Je veux un mur et des barbelés tout de suite !!

Contribution le : Aujourd'hui 09:40:36

CrazyCow Re: 100 Millions d'années d'évolution des continents sur la Terre 0 #5

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17756 Karma: 26373 Très intéressant.



Même modèle de données, mais avec une vue différente :





World map animation 100 million years. Tristan Salles, University of Sydney



Pour donner une idée d'échelle à -65 millions d'années il y a l'extinction des dinosaures.

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:10