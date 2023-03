Je viens d'arriver Inscrit: 09/06/2016 14:54 Post(s): 60 Karma: 84







Attack of the Giant Bubbles! Short Film.



Réalisé à partir de films SF de "Planète Interdite" à "Mars Attacks!", et des fameux "rôdeurs" de la série "Le Prisonnier" !



"Attack of the Giant Bubbles" est un court-métrage de 3' parodique qui s'inspire de l'apparition des ballons espions dans le ciel !Attack of the Giant Bubbles! Short Film.Réalisé à partir de films SF de "Planète Interdite" à "Mars Attacks!", et des fameux "rôdeurs" de la série "Le Prisonnier" !

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:20