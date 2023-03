Un exosquelette pour faciliter les randos

Je m'installe Inscrit: 08/01/2020 18:11 Post(s): 140 Karma: 102

Il n'y a aucun intérêt dans le cadre d'une randonnée. Le but d'une randonnée c'est que tu bouges ton putain de cul de randonneur.

Sauf à la rigueur pour les personnes à mobilité réduite et encore.



Ce genre de truc serait plus utilise en entreprise ou dans certains milieux médicaux pour les patients en rééducation.

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:15