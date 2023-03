Portrait hommage à Alien, un punk à chien parisien

Options du sujet Imprimer le sujet

Salut les korésiens !



Ce nouveau portrait est un hommage. En effet Alien est mort avant que l'on puisse finir le tournage.



Ce film est pour lui et ses proches. Il y est vrai, pur, droit dans ses docs !



En espérant vous plaire, bon visionnage à tous.





PORTRAIT #23: Hommage à Alien, un punk à chien parisien (www.videaste.eu)

