Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Trouver 9 pays d'affilé avec des photos affichées 0.25s 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35209 Karma: 13766

Lors de cette édition, le runner Blinky, meilleur joueur au monde du jeu

Cette fois-ci, Blinky a réussi à en trouver 9 d'affilé! Plutôt impressionnant



Lien du clip twitch SpeeDons est un marathon caritatif de Speedrun pour récolter des fonds, pour Médecins du monde cette année.Lors de cette édition, le runner Blinky, meilleur joueur au monde du jeu Geoguessr , a tenté un mode de jeu particulier. Des photos prises sur Google Map sont affichées successivement ... pendant 0.25s. Le runner doit à chaque fois trouver rapidement le pays d'où provient l'image.Cette fois-ci, Blinky a réussi à en trouver 9 d'affilé! Plutôt impressionnant

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:37