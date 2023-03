"Tetris: the Absolute" pour devenir Grand master

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35209 Karma: 13766



Le runner QLEX a joué au jeu

A la fin d'une run de ce type, le QLEX doit notamment continuer de jouer à Tetris alors que les crédits du jeu défilent. Cependant, il ne peut plus voir les blocs qui sont posés...



TETRIS: THE ABSOLUTE - TGM2 PLUS et TETRIS: TGM3- TERROR INSTINCT par QLEX | SPEEDONS 2023



QLEX est devenue la 20ème personne à décrocher ce titre, en direct au Palais des congrès de Paris.



TIMER:

34:51 - explication du rang GrandMaster et du système d'évaluation des comptes

35:45 - début de la run

42:06 - épreuve des crédits

